■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権男子走高跳決勝が14日行われ、坂井宏和（24、センコー）が2m20をクリアし優勝、32年ぶりに日本で開催されるアジア大会（9月19日〜10月4日）代表に内定した。坂井は、4月に自己ベストとなる2