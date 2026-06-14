15日西日本は晴れ間の出る所もあるが東日本・北日本は雲広がりやすい西日本は晴れ間の出る所もありますが、東日本や北日本は雲が広がりやすいでしょう。朝の通勤・通学の時間帯は、関東の広い範囲で雨となりそうです。関東は夕方にかけても弱い雨の降る所がある見込みです。北日本もにわか雨の所があり、東北を中心に雷雨になる所がありそうです。沖縄や奄美では激しい雨の降る所があるでしょう。あす（15日）の天気あす（15日）