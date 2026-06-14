◇交流戦ロッテ6―4DeNA（2026年6月14日ZOZOマリン）ロッテの先発・ロングは4回6安打1失点。2番手の小野が5回に勝ち越しを許したものの、その裏、上田の右越え3号ソロで追いつくと、2死後に3四死球で満塁として山口の中前2点適時打で勝ち越した。7回には佐藤の左中間ソロ、ソトの中越えソロで2点を加えて突き放した。8回に登板した5番手で登板した鈴木が宮下に左越え2ランを被弾して2点差に迫られたものの、9回を横山が