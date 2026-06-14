タレント内山信二（44）が14日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）に出演。SNSで話題のぽっちゃりアイドル「びっくえんじぇる」に“ぽっちゃり界”を指南した。内山はびっくえんじぇるがぽっちゃりスターになるための極意を明かし「東京は今ぽっちゃり空白地帯」と紹介した。内山は「今結構地方でぽっちゃりさんの需要が高まってる。ベテランのぽっちゃりさんたち、彦摩呂さんは長野、東北を攻めているんですよ。石