6月5日放送のライオンズナイターでは、バンテリンドームナゴヤの中日―西武1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの西川愛也選手にインタビューした模様を放送した。バッティングで調子を上げていかなければいけない部分について訊いた。 ――昨日の試合（6月4日、対阪神2回戦）で放ったライト方向へのヒットはどんな手応えがありましたか？ 西川「いい場面でヒットが打てて、自分のスイングが