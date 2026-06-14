◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武１―０巨人（１４日・ベルーナドーム）巨人は交流戦最終戦で敗戦。西武との３連戦１勝２敗で負け越し、交流戦１０勝６敗２分けで交流戦全日程を終了した。交流戦から指揮をとる橋上監督代行は３番を日替わりで起用してきた。初戦から吉川、坂本、坂本、丸、松本、吉川、大城、大城、佐々木、佐々木、佐々木、丸、岸田、岸田、ティマ、岸田、坂本、この日の丸と流動的に戦ってきた。「