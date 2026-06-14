第９回日本海スプリントは６月１４日、金沢競馬場でスピード自慢１１頭が１４００メートルを争った。３番人気のキュムロンニンバスが直線で先頭に並びかけ、追いすがるリュウノブレイクに３／４馬身差をつけて優勝。８歳にして重賞初制覇を飾った。鞍上は愛知の望月洵輝騎手。同馬はＪＲＡで３勝を挙げたあと、今年３月に金沢へ転入。移籍後の成績を４戦３勝とした。全兄に２０１６年新潟２歳Ｓ２着のオーバースペックがおり、