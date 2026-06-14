◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル決勝が行われ、１２日の予選３組で各組上位６人、計１８人が出場した。１８人のうち、学生は８人が出場。昨年の３人から急増し、学生の健闘が目立つ。スタート直後は中大の岡田開成（３年）が先頭に立ち、約１５００メートルでは創価大の小池莉希（４年）が飛び出し、存在感を発揮した。