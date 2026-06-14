スキルを磨き、キャリアを高める――。いまや当たり前の時代ですが、TOTOの代表取締役 社長執行役員 田村信也氏は「スキルアップして何するの？」と話します。TOTOの2026年3月期決算は増収増益。厳しい環境の中で最高益を更新した業績の背景にあるのは、社員との対話を通じた組織づくりでした。今回のインタビュー中に社員とのエピソードを語るその田村社長の姿は、トップダウンではなく対話を重視する姿勢が印象的でした。スキル