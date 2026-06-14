広島の岡本駿投手（２４）が、敵地で存在感を示した。１４日の楽天戦（楽天モバイル）に先発し、７回２安打無失点。自己最多の１０７球と８奪三振を記録し、今季５勝目（２敗）に到達した。チームは２試合連続の完封勝利でカード勝ち越し。２年目右腕の安定感が大きく光った。立ち上がりから攻めの姿勢を貫いた。初回は二死から辰己に１０球粘られて四球を与えたが、４番・佐藤を空振り三振に仕留めて流れを渡さなかった。２回