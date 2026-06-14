◆陸上日本選手権最終日（１４日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子５０００メートル決勝が行われ、１２日の予選３組で各組上位６人、計１８人が出場した。３０００メートルで日本記録（７分３８秒９８）を持つ森凪也（ホンダ）が１３分２２秒４１で初優勝した。一昨年、昨年は２年連続で２位。中大出身の２６歳がついに日本選手権を取った。アジア大会（９〜１０月、名古屋）の派遣設定記録（２６年１月１日以降）の１３分