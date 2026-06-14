ハンドボール・ブルーサクヤ鹿児島はリーグH連覇を目指し、きょう14日、プレーオフの決勝に臨みました。 ファンら300人以上が応援した決勝戦。相手はレギュラーシーズン1位の香川銀行シラソル香川です。 前半、互いに固いディフェンスを見せ、ロースコアの展開に。ブルーサクヤも決めますが…香川リードで試合を折り返します。（鹿児島11対15香川） 後半、再び宝田の