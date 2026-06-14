47年前の大崎事件で無実を訴えて裁判のやり直し＝再審を求めている原口アヤ子さんは、あす6月15日に99歳の誕生日です。きょう14日は弁護団が激励に訪れました。 1979年、鹿児島県の大崎町で男性が遺体で見つかった大崎事件では、男性の義理の姉・原口アヤ子さんが殺人罪などで服役しましたが、一貫して無実を訴え、再審＝裁判のやり直しを求めています。 弁護団は現在、5回目の再審請求を鹿児島地裁に申し立てていて、原口さん