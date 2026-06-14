鹿児島県内の公立学校教職員の来年度の採用試験が、きょう14日からはじまりました。 公立学校教職員の来年度採用の一次試験はきょう14日、鹿児島市内と東京、大阪の6か所の会場で行われました。 公立学校の教職員の採用試験の倍率は、ピーク時の2007年度は12.3倍でしたが、今年度は過去最低の2.2倍でした。 来年度の採用予定者数は県内の小、中、高校の教員などあわせておよそ530人で、受験者数は1116人。倍率はおよそ