【モデルプレス＝2026/06/14】俳優の秋野暢子が6月12日、自身のInstagramを更新。朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「ボリュームすごい」と話題の朝食◆秋野暢子、健康的な朝食披露秋野は「今日はいいお天気ですね 暑くなりそうです…」と記し、朝食の写真を投稿。「タンパク質沢山取りますね 玉子ドーン2個 タンパク質11gのヨーグルトです」と説明し、ケチャップでハートマークを描いた卵がのったトースト、ブルーベリー