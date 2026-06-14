左から今村聖奈、太田ゆか（C）MBS 「日曜日の初耳学」6月14日（MBS／TBS系22時〜）放送回は、JRA騎手の今村聖奈氏と日本人初の女性サファリガイド・太田ゆか氏が登場。世界を相手に常識を打ち破る、新時代の女性カリスマ2人の「覚悟」と「未来」が炸裂する60分。今を彩る現代のカリスマと中継をつなぎ、スタジオ陣全員がインタビュアー。カリスマたちの人生経験から本音や学びを引き出す話題の企画【リモートイン