秋田朝日放送 県内のライオンズクラブが、子育て世代を応援しようと親子が無料で楽しめるイベントを開きました。 「ライオンズまつり」と題して行われたこの催しは、社会奉仕活動を目的として活動する県内のライオンズクラブが、子育て世代が暮らしやすいまちづくりをめざして開催しました。 秋田拠点センター・アルヴェで開かれたイベントでは、輪投げや射的など祭りの屋台のような遊びが体験できるほか、カレ&#