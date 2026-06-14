14日午後5時39分ごろ、長野県南部を震源とする地震があり、王滝村と木曽町で震度2を観測しました。震源の深さは約10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、3.2と推定されています。県内ではこのほか、南木曽町で震度1を観測しています。