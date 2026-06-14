【WEC】第3戦 ル・マン24時間（6月13日〜14日／サルト・サーキット）【映像】反響呼んだ奇抜なレーシングスーツ姿（全身あり）14日、世界三大レースの一つ『ル・マン24時間レース』の生中継に、“令和の愛人”こと真島なおみがゲスト出演。最新の奇抜なレーシングスーツに身を包んだ姿を披露し、ファンから反響が寄せられた。真島が着用したのは、昇華転写プリントによって多彩な表現を可能にしたSPARCOの新世代レーシングスー