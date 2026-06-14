大相撲夏場所で初土俵を踏んだ幕下最下位格付け出しの火雷（ほのいかづち、22＝雷部屋）が14日、東京都墨田区の同部屋で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）に向けて稽古を行った。2場所連続勝ち越し中の幕下・雷道（21）や雷親方（元小結・垣添）の長男、垣添（18）らと9番取って8勝1敗だった。右を差して力強く寄り切るなど地力を示し、「立ち合いを思い切り当たるように意識している。自分の相撲が取れて、いい感じだっ