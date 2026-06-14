俳優の安達祐実が、息子の好みにあわせて作った“手料理”を披露した。【映像】渋めな手作り和食ごはん安達は、テレビ朝日系列『徹子の部屋』（6月9日放送）に12年ぶりに出演。10歳の息子のために作る手料理を公開した。黒柳が「お料理は何か得意のありますか？」と尋ねると、安達は「お料理は、うちの子がお魚とか、好きなんですけど。煮物が好きなので、煮付けを作ったりとか…お魚が好きですね、とにかく。で、シンプルな