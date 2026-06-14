【写真】スタイル際立つ！キンプリの華やかなフォーマルスーツ2ショット King & Prince公式Instagramでは、フォーマルスーツを纏った永瀬廉と高橋海人（「高」ははしごだかが正式）の2ショット写真を公開した。 ■King & Princeがフォーマルスーツで2ショット King & Prince公式Instagramでは2枚の写真を投稿。 1枚目は真っ赤なレッドカーペットの階段をバックに永