【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ＝LOVEの楽曲「とくべチュ、して」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀ガールズアイドルカルチャー楽曲賞 （グループ／ソロ）を受賞した。 ■プロデューサー 指原莉乃 コメント 音楽関係者の投票により決まる賞だと伺い、一応長く音楽業界に身を置く者ですが（一応）、向き合ってきた楽曲を評価していただけたのだと思うと、身に余る光栄です