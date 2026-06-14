熊本県山江村の水田で、子どもも大人も泥だらけの一日を楽しみました。 【躊躇なき泥まみれ】田んぼラグビーの画像をたっぷり 2020年7月豪雨からの復興が進む人吉地域を盛り上げようと、地元のラグビー協会などが翌年から「田んぼラグビー」毎年行っています。 14日は20チーム、約140人が参加し、ぬかるみに足をとられながら、田植え前の水田で走り回りました。 年齢や性別、国籍も関係なしの全力プ