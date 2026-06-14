オマーン沖のホルムズ海峡で停泊する船＝11日（ロイター＝共同）【テヘラン共同】イラン外交筋は14日、米国との戦闘終結に向けた覚書の最終草案の内容を共同通信に明らかにした。外交筋によると、覚書締結後「全ての商船に対し即時にホルムズ海峡を開放する」と表記しているという。保有する高濃縮ウランについて、イラン国内での濃縮度引き下げなども盛り込まれているという。一方、イランが主張してきた海峡の管理権や、通航