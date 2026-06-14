◇陸上日本選手権最終日（2026年6月14日愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子400メートル決勝は、昨年の世界選手権6位で日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（富士通）が45秒60で2年ぶり3度目の優勝を飾った。得意のラスト100メートルで差し切る得意の形。「レースプランは悪くなかったが、タイムは狙っていた大会記録と離れてしまった」と振り返った。アジア大会代表は既に内定しおり、同じ会場で行われる予行演習にもなった。