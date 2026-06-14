FIFAワールドカップ2026で大事な初戦を迎える日本代表の森保監督に、エールが届きました。アスリートへの誹謗中傷問題などに取り組むプロジェクト「RESPECTion！」の活動の一環として、14日の新聞朝刊に森保監督の3人の息子さんからのメッセージが掲載されました。「ぼくらは日本を、監督を、そして父を、声を張り上げて応援するだろう。もし誹謗や中傷の言葉があるなら、それをかき消すくらいの大きな声で」何より心強い家族の応