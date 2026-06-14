◇MLB カブス6−1ジャイアンツ(日本時間14日、オラクル・パーク)カブスの鈴木誠也選手が守備中のアクシデントで途中交代しました。事態は3点リードで迎えた4回の守備の場面。1アウト1塁からジャイアンツのマット・チャプマン選手が打った打球を追うライトの鈴木選手がわずかに追いつけず。その後すぐに後ろに転がった打球を追いかけ、2塁へ送球します。このプレーで右ひざを痛めたようで、足を押さえる鈴木選手。駆けつけたスタッ