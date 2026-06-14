三重県御浜町の寺谷総合公園で初夏の訪れを告げるスイレンの花が見頃を迎えています。スイレンは30年ほど前に植えられたもので、例年とほぼ同じ5月中旬から開花し始めました。午前中に白やピンクの花を咲かせ、午後になると閉じてしまうということです。およそ50アールの池には数百輪の可憐な花が、咲き池を泳ぐコイとともに、初夏らしい光景を見せています。見頃は7月中旬頃まで続くということです。