山崎育三郎の新曲「心星」が、7月クールTVアニメ『鬼の花嫁』エンディングテーマに起用されることが決定した。同曲は6月24日に配信リリースされる。『鬼の花嫁』は、クレハによる小説を原作とし、富樫じゅんによってコミカライズされている、シリーズ累計650万部突破の大人気和風あやかしシンデレラストーリー。本年3月には実写映画化としても話題となった。本アニメのために描き下ろされた「心星」は、イントロの一音から胸を締め