竹内アンナが、Digital Concept E.P「MIXTAPE」をリリースすることを発表した。本作は、竹内が令和8年8月8日にデビュー8周年を迎えることを記念したアニバーサリー作品。未発表曲3曲、昨年リリースされた楽曲3曲、本作のために新たに書き下ろされた2曲の計8曲が収録される。タイトルの「MIXTAPE」には、時代を超えたアーカイブとしての意味合いが込められており、これまでの軌跡を辿るファンはもちろん、初めて彼女の音楽に触れる