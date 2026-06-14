サッカーの北中米ワールドカップは13日（日本時間14日）、カナダ・バンクーバーでC組の1次リーグが行われ、オーストラリアがトルコに2-0で勝利した。破れたトルコのベンチにいた色気香るイケメンに、日本のファンが驚きの声を上げている。トルコを率いるのは51歳になったイタリア人のヴィンチェンツォ・モンテッラ監督。現役時代はセリエAを中心にプレーし、ローマでは中田英寿の同僚だった。2000-01シーズンにはリーグ優勝も