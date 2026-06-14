レースクイーンでモデルの央川かこが14日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから驚きの声が寄せられた。【写真】“9頭身レースクイーン”央川かこ、抜群プロポーション全開！水着ショットなど（7枚）1994年7月17日生まれ、兵庫県出身で身長172cm＆股下84cmの“9頭身レースクイーン”として注目を集めている央川。今回の投稿では「6／12（金）発売の【スケールアヴィエーション】7月号にノー