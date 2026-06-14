ClariSの新曲「ヒトコト」が、2026年7月４日(土)24時30分よりTOKYO MX・BS11他にて放送されるTVアニメ『鬼の花嫁』オープニングテーマに決定したことが発表された。本楽曲は7月5日(土)0時より各種音楽配信サービスにて配信開始となる。『鬼の花嫁』は、2023年1月に「コミックシーモアみんなが選ぶ!!電子コミック大賞2023」で大賞を受賞し、小説・漫画共に4か月連続1位を獲得。さらに「コミックシーモア年間ランキング2022・2023」