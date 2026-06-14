タレントでモデルの大河内志保が、12日までにInstagramを更新。近影を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】54歳美魔女モデル・大河内志保が「スタイル抜群」、ショーパン“美脚”ショットも（5枚）SNSにて自身のスタイル抜群な近影を度々披露し、称賛の声が寄せられている大河内。今回は涼しさを感じる格好で、こちらを見下ろすショットを投稿。ファンからは「美しいです。憧れです」「肌も髪もツヤツヤ」などの