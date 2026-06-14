◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３ｘ―２阪神（１４日・京セラドーム大阪）杉沢龍外野手が４打数２安打１打点の活躍で、チームのサヨナラ勝利に貢献した。１点ビハインドの４回２死一、三塁。フルカウントから相手先発・西勇の変化球を右前へ運ぶ同点打。「（６球目の）ファウルで外を意識しすぎて流れてたのを修正できたのが１本につながったのじゃないかな」と冷静に振り返った。７回にも二塁打を放ち、存在感