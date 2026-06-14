白髪に悩む、40・50代の大人女性へ。実は、白髪が多い髪ほど、ヘアスタイルのデザインの幅が広がる可能性があります。髪を筋状に明るくするハイライトで、こなれ感のあるヘアスタイルをつくりやすい、透明感のあるベージュやグレージュ系のカラーがより自然になじむ、といった白髪があるからこそのメリットを楽しんでみませんか。今回は、「白髪が増えて、つい隠すことばかり考えてしまっていた……」という人に