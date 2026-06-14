メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜市にある陸上自衛隊の射撃場で起きた発砲事件からきょうで3年です。死亡した隊員2人の「追悼式」が行われました。 日野基本射撃場では、14日午前10時から陸上自衛隊による追悼式が非公開で行われました。 守山駐屯地に所属する隊員らおよそ40人が参列し、第35普通科連隊長の坂本克好1等陸佐が、「これからも責任ある行動を貫いていくことを誓います」と、追悼の辞を述べました。