BTSが12日と13日に韓国・釜山のアジアド主競技場で＜BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN BUSAN＞を開催し、約11万人を動員した。◆ライブ写真この公演はGlobal Superfan Platform「Weverse」を通じたオンラインストリーミングも実施され191の国と地域の視聴者が参加した。BTSのデビュー日である6月13日には、世界中の映画館でライブビューイングも実施された。今回の釜山公演ではThe 5th Album ‘ARIRANG’の収録曲「NORMAL」の韓国語