◆ファーム・リーグ巨人２―１ハヤテ（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のフリアン・ティマ外野手が７回に先制の適時二塁打を放った。「本当に感覚が良くていつものバッティングをすることができました」と振り返った。０―０の７回。１死二塁で迎えた第３打席でハヤテの先発・野里のスライダーを捉え、左越えの適時二塁打。これが先制点となった。ティマは５月２５日に育成から支配下登録され、１軍でも４日に