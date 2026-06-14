俳優のロビン・ウィリアムズさんは、公の場でフルメイクを施したまま「ミセス・ダウトファイア」として振る舞っていたという。 【写真】懐かしい！映画「ミセス・ダウト」のロビン・ウィリアムズ 1994年に日本で公開された映画「ミセス・ダウト」は、離婚後も子供たちと離れずにいたい父親が、スコットランド人の老乳母「ミセス・ダウトファイア」に変装して元妻の家に雇われるコメディ作品だ。ロビンが主人公ダニエル・ヒラ