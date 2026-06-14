女優・奥貫薫が13日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたばかりの息子と同じ年齢だった時の写真をアップし、反響を呼んでいる。 【写真】圧倒的な輝きを放つ15歳今ではそっくりな息子が 5月29日に「15年前、息子が産まれたのは、 雨そぼる緑がとてもきれいな朝だった。」と記し、誕生日を祝福していた奥貫。この日の投稿では「15歳になった息子を眺めながら、自分が同じ年の頃のことを思い出す。」と書き出し、自