建国の父から受け継がれる「オレンジの誇り」森保一監督率いるサッカー日本代表は、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦で強豪オランダと激突する。運命の一戦は現地時間13日午後3時（日本時間14日午前5時）に迫るなか、決戦のムードは最高潮に達している。対戦相手のオランダといえば、スタジアムを鮮やかに染め上げる熱狂的な「オレンジ軍団」としてお馴染みだ。しかし、オランダの国旗は「赤・白・青」の三色旗であり、どこに