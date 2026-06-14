１３日、新疆京浦時尚科技が展示した各種防護用品。（ホータン＝新華社記者／常博深）【新華社ホータン6月14日】中国新疆ウイグル自治区ホータン地区ロプ県の衣料品メーカー、新疆京浦時尚科技の工場では、つり下げ式スマート生産ライン16本が稼働している。工場は北京市の新疆に対するペアリング支援で重点的に実施されている国有企業援助プロジェクトの一環として、繊維・織物大手の北京銅牛集団（北京市）が投資、建設し、