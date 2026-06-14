32年ぶりに日本で開催されるアジア大会選考会となった陸上の日本選手権、男子400mハードルで初優勝を果たし代表に内定した後藤大樹（17、洛南高）。前日の予選でU18の世界記録を更新する偉業を成し遂げるも、決勝ではさらにそのタイムを上回る48秒09で、日本歴代4位の記録をマークした。【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新レース後、後藤は「黒川（和樹）さんが少し、逃げ