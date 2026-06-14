プロ野球セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。交流戦首位のソフトバンクは、ヤクルトの奥川恭伸投手の前に完封負け。1勝2敗でカード負け越しとなりました。2位日本ハムは中日に打ち負け、連勝が9でストップ。上位2チームが敗れた中、3位西武は石井一成選手のソロホームランの1点を守り、巨人に勝利しました。西武は交流戦セ・リーグ6球団に全カード勝ち越しが決定。ソフトバンクとゲーム差なしの首位に再浮上しました