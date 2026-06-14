川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は最終日を迎えた。優勝戦出場選手紹介式が5R発売中に行われた。注目を集めたのは小林瑞季（35＝川口）。登場すると、おもむろにウェアを脱ぎ捨てて上半身裸に。「この日のために入院生活で体をバッキバキに鍛えてきました！」。チョコモナカジャンボのように割れた腹筋を見せつけた。左膝のじん帯断裂で4カ月のブランク明けだが、入院期間中も無駄にしなかった小林。