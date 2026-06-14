6人組女性ボーカルグループ・Little Glee Monsterの公式サイトが更新され、メンバーの結海さんが、本日6月14日（日）に東京・タワーレコード渋谷店で開催される「一輪 / Pages」/「Pages / 一輪」発売記念リリースイベント（サイン会）を欠席することが発表されました。 【写真を見る】【 リトグリ・結海 】体調不良で発売記念リリースイベントを欠席先日活動休止発表のMAYUに続き…グループを巡っては、11日にメンバーの