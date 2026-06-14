◇交流戦オリックス3―2阪神（2026年6月14日京セラD大阪）オリックスが今季3度目のサヨナラ勝ちで交流戦最終戦を制した。延長10回2死一、三塁から山中がドリスから左中間を破るサヨナラ打を放った。延長10回に登板し、1回を無失点の吉田は24年9月3日の西武戦以来、649日ぶりの勝利投手となった。この勝利で交流戦の勝ち越しも決定。同い年で4回の適時打を含む2安打の杉沢とともにヒーローインタビューを受けた山中は