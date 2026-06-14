「陸上・日本選手権」（１４日、パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル障害決勝が行われ、高校２年生の後藤大樹（洛南高）が４８秒０９のＵ１８世界記録を更新し、高校生初優勝を果たした。愛知・名古屋アジア大会の切符を獲得した。「まだ実感できない。予選から高校生らしくフレッシュな、勢いでいくレースができたらと思っていた。ワクワクした気持ちで走ることができた」と大喜びだった。千葉県出身のスーパー高校生